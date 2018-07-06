Песков рассказал об интересе Путина к реакции на пенсионную реформу

Президент России Владимир Путин регулярно получает информацию о реакции общества на проведение пенсионной реформы, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Его цитирует ТАСС в пятницу, 6 июля.

«Как всегда по всем не только важным, но и менее важным и наиболее важным вопросам он получает всю полноту информации по самым разным каналам, что является залогом того, что президент обладает именно объективной информацией, а не субъективной», — сказал представитель Кремля.

Накануне Песков проинформировал, что в администрации президента не ведется никаких экспертных работ по теме изменения пенсионного законодательства. Он пояснил, что этим занимается парламент и правительство.

Ранее пресс-секретарь заявил, что повышение пенсионного возраста продиктовано серьезными демографическими изменениями, однако до окончательной детализации реформы преждевременно интересоваться позицией Путина.

В середине июня премьер-министр Дмитрий Медведев объявил о поэтапном повышении пенсионного возраста: до 65 лет у мужчин и до 63 лет у женщин к 2034 году. Члены политического сообщества призывают власти учесть все нюансы и пожелания граждан при проработке реформы.

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