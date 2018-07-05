Раскрыт размер пенсии депутатов

Размер пенсии депутатов, проработавших в Госдуме не менее пяти лет, составляет 46,6 тысячи рублей. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента в четверг, 5 июля.

«Гражданин, который не менее пяти лет исполнял обязанности депутата Государственной Думы, имеет право на доплату к пенсии», — говорится в сообщении.

Так, если парламентарий проработал в Госдуме более 10 лет, размер его пенсии составит 63,5 тысячи рублей. Если стаж работы депутата составил менее пяти лет, он не имеет право на доплату и получает стандартную пенсию.

Среднемесячная заработная плата депутата Госдумы составляет 399,3 тысячи рублей до уплаты налога. По итогам первой половины 2018 года фактическая начисленная среднемесячная зарплата депутата составила 388,5 тысячи рублей.

В апреле фракция «Справедливой России» предложила приравнять заработную плату сенаторов и депутатов к средней по стране — 35 тысяч рублей. Однако в правительстве инициативу не оценили и отклонили соответствующий законопроект. В заключении кабмина отмечается, что высокие зарплаты депутатов «обусловлены природой их деятельности».

В свою очередь, лидер ЛДПР Владимир Жириновский опасается, что, если снизить доходы парламентариев, законы будут писать люди с низким уровнем образования, к примеру, каменщики и водители.

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