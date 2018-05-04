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Раскрыта опасность снижения зарплат депутатов

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Владимир Жириновский

Значительное снижение доходов депутатов приведет к тому, что в Госдуме будут работать люди с низким уровнем образования, считает лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Об этом сообщает РИА Новости в пятницу, 4 мая.

«Во всем мире депутаты получают больше, чем депутаты России. Поэтому я согласен, что у депутатов высокая зарплата, но [если снизить зарплату] депутатский корпус обновится, здесь будут только каменщики, водители — и то они больше получают, чем 30 тысяч, — то есть люди, не имеющие высокий уровень образования и знаний», — сказал парламентарий.

Лидер либерал-демократов подчеркнул, что парламентарии не могут заставить кабмин платить им меньше определенной суммы. «Зарплату депутатам Госдумы определяет правительство, приравняв зарплату министров и депутатов. Если министр получает 300 тысяч, то и депутатам выплачивают 300 тысяч. Те депутаты, которые не хотят получать такую зарплату, ради бога, могут ее не получать и отправлять все на благотворительные цели», — добавил Жириновский.

28 апреля в правительстве России указали, что высокие зарплаты депутатов «обусловлены природой их деятельности». Таким образом там мотивировали отказ от законопроекта о приравнивании заработной платы сенаторов и депутатов к средней по стране — 35 тысяч рублей.

Законопроект о приравнивании депутатской зарплаты к средней по России внесла в Госдуму «Справедливая Россия».

В настоящее время зарплата депутата Госдумы составляет около 384 тысяч рублей в месяц.

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