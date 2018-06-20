Депутат прискакал на собрание на коне и в сопровождении наездниц

Депутат Заксобрания Камчатки Михаил Пучковский приехал на сессию верхом на мерине и в сопровождении наездниц. Видео опубликовало местное агентство «Кам 24».

По словам депутата, таким образом он хочет привлечь внимание к проблемам малообеспеченных людей, которым с действующими ценами на бензин и продукты непросто выживать. Депутат попытался привязать коня рядом со входом в здание правительства, но ему помешал охранник. За животным остались присматривать спутницы Пучковского.

Михаил Пучковский является депутатом Законодательного собрания от партии «Справедливая Россия» на неосвобожденной основе. Зарплату за свое депутатство он не получает.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!