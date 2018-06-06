Депутат надела меха и устроила фотосессию у детской песочницы

Депутат Первоуральской гордумы Наталья Воробьева опубликовала на своей странице в Facebook фотосессию на одной из детских площадок, куда члены «Единой России» завезли новый песок для песочницы.

«За неделю в планах охватить более 120 песочниц в тех дворах, где есть установленные партийцами детские и спортивные площадки, — отметила автор поста. — Наш песок привезен из Южноуральска, он соответствует ГОСТу, санитарным нормам, имеется сертификат соответствия, документы о протокольном испытании».

Судя по снимкам, игравшим здесь детям надели на шапки кепки с символикой партии, а сама Воробьева была, как пишет Znak.com, в пальто с мехом из шиншиллы.

«Дети не наш избиратель. Предлагаю организовать завоз рюмок в рюмочные!» — написал один из комментаторов.

Другая заметила, что на обновление песка в песочницах «в бюджете деньги заложены».