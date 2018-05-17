Российские дорожники научились красить несуществующие бордюры

Сотрудники дорожной службы в Тамбове покрасили вздувшийся и растрескавшийся асфальт на краю проезжей части в цвета бордюра, которого там нет, передает top68.ru в четверг, 17 мая.

Свидетели, наблюдавшие за усилиями работников на улице Киквидзе, выложили фото в интернет.

В организации МБУ «Спецдорсервис» объяснили действия своих работников тем, что им все равно нужно как-то обозначить границы дороги, а бордюр на этом месте когда-то был.

Ранее, 28 апреля, сообщалось о доследственной проверке по факту инцидента с кемеровскими чиновниками, снабдившими отчет о благоустройстве спортплощадки снимками, отредактированными с помощью фотошопа. Графический редактор использовали, чтобы нарисовать не установленное пока резиновое покрытие.

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