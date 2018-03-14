В Пензе велосипедиста оштрафовали за наезд на дорожную яму

Пензенского велосипедиста Андрея Чикина оштрафовали за наезд на дорожную яму и причинение ей повреждений. Об этом Чикин рассказал «Ленте.ру».

По словам пензенца, инцидент произошел в ноябре прошлого года, когда он возвращался с работы домой и влетел в неогороженную и засыпанную снегом дорожную яму. В результате мужчина получил ушибы и повредил свой велосипед: сломал три спицы переднего колеса и задний переключатель.

«Меня эта ситуация возмутила, я решил, что хватит этой яме быть, надо обратиться в полицию. Там я собирался зафиксировать факт ДТП, а потом уже обратиться к тому, кто ответственен за эту выбоину, чтобы компенсировать ущерб. Не стал дожидаться сотрудников ГИБДД, потому что было холодно, составил с очевидцами карту аварии и через несколько дней пошел в районный отдел. В итоге меня вызвали на объяснение и сказали, что мне полагается штраф», — рассказал Андрей Чикин.

В постановлении ГИБДД говорилось, что Чикин «совершил наезд на выбоину, причинив повреждения». И привлекается к административной ответственности за совершение правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 12.29 КоАП РФ («Нарушение Правил дорожного движения лицом, управляющим велосипедом»), а также подвергается наказанию в виде штрафа в размере 800 рублей.

В результате оштрафованный велосипедист обжаловал постановление, заявив, что не создавал опасности и помех для движения. Кроме того, никаких знаков о проведении дорожных работ возле ямы не было.

«Производство по делу прекращено в связи с малозначительностью совершенного им правонарушения. Чикину объявлено устное замечание», — пояснила «Ленте.ру» представитель Октябрьского районного суда города Пензы Ольга Ивашкина.

Яму на тротуаре, в которую влетел велосипедист, коммунальщики все же устранили. Но только после того, как тот обратился с заявлением в городскую администрацию.

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