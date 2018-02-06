Уборочную технику в Москве обстреляли из травматов и забросали яйцами

В ходе ночной уборки в московских дворах рабочих забрасывают яйцами, а их технику обстреливают из травматического оружия. Об этом рассказал в эфире «Вести FM» заместитель мэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

«У нас таких примеров достаточно много», — отметил он. С такими случаями, по его словам, разбирается полиция.

В круглосуточных работах по уборке снега в целом по городу задействовано 72 тысячи человек и 16,2 тысячи единиц техники. Еще десятки тысяч грузовых машин занимается вывозом снега.

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«Площадь убираемых территорий в Москве — примерно 170 миллионов квадратных метров. И восемь миллионов квадратных метров — площадь убираемого крышного пространства, — рассказал Бирюков. — Примерно около 180 миллионов квадратных метров. Умножаем на 45 сантиметров выпавшего снега. Вот эту массу, примерно 80 миллионов кубометров, придется передислоцировать, переместить, вывезти».

Заместитель мэра подчеркнул, что это первый снегопад такого масштаба в Москве, с которым он столкнулся на своей практике работы в столице. Зимой 2012-2013 годов выпало 40 сантиметров снега, а в нынешней раз, по его словам, уже 47 сантиметров.

Ранее Бирюков назвал несколько районов города, где к работе коммунальщиков имелись претензии из-за уборки снега.

Рекордный снегопад в Москве на минувших выходных привел к гибели человека, еще пятеро пострадали. Повалено две тысячи деревьев, задержано более 150 авиарейсов. 4 февраля за 12 часов выпало 53 процента месячной нормы осадков. Это, по данным Гидрометцентра, рекорд за всю историю наблюдений. Предыдущий был отмечен в феврале 1957 года. Всего за двое суток выпало 122 процента месячной нормы осадков.

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