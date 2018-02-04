В Москве оценили последствия рекордного снегопада

В Москве из-за сильного снегопада 4 февраля были повалены две тысячи деревьев, задержаны более ста рейсов, а последствия непогоды в городе ликвидируют несколько тысяч человек.

Как сообщил на своей странице «ВКонтакте» мэр Москвы Сергей Собянин, из-за упавших деревьев пострадали пять человек. Ранее стало известно об одном погибшем.

Материалы по теме «Снежный апокалипсис» Россиян замело снегом, но они этому рады

По данным сервиса «Яндекс.Расписания», в московских аэропортах 4 февраля к 19:20 задержано более 150 рейсов. Как сообщили «Интерфаксу» в авиадиспетчерских службах, в Домодедово не смогли приземлиться и ушли на запасные аэродромы 11 самолетов, в Шереметьево — четыре и один во Внуково.

Пробки на дорогах днем достигали шести баллов, позднее они снизились до четырех баллов. В МЧС «Интерфаксу» сказали, что снег не повлиял на работу метро и наземного общественного транспорта. Как уточнили в метрополитене, последствия снегопада у станций метро ликвидируют 2 300 человек.

Материалы по теме Апокалипсис вчера О последствиях московского урагана — самого смертоносного за последние 100 лет

В Подмосковье в уборке снега заняты 8 500 человек, добавляет РИА Новости. Агентство также передает, что в 245 населенных пунктах области нарушено электроснабжение.

Глава Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил ТАСС, что в ночь на 5 февраля интенсивность осадков в Москве снизится.

С уходом циклона, который принес снег, в городе также упадет температура, сказал Вильфанд: «Мы отвыкли уже от того, что зима не теплая, все время говорим, что зима "сиротская", теплая. А тут уже наступает период холодной, морозной погоды».

В Гидрометцентре назвали снегопад 4 февраля самым сильным за всю историю наблюдений: в Москве с 06:00 до 18:00 выпало 53 процента месячной нормы осадков, предыдущий рекорд был зафиксирован в феврале 1957 года.

В мае в Москве прошел ураган, в городе и области погибли 16 человек, были повреждены 200 зданий, по данным страховщиков, ущерб составил 25 миллионов рублей. МЧС не рассылало предупреждения, поскольку прогноз Росгидромета не подпадал под категорию «чрезвычайная ситуация». Генпрокуратура обвинила синоптиков в ошибочном прогнозе погоды. В сентябре главу ведомства уволили.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!