Медведев освободил от должности главу Росгидромета

Председатель правительства России Дмитрий Медведев освободил от должности главу Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромета) Александра Фролова. Об этом сообщается на сайте кабмина в среду 6 сентября.

Как указано в тексте распоряжения, основанием послужило достижение предельного возраста пребывания на госслужбе.

2 сентября Фролову исполнилось 65 лет. По данным сайта Росгидромета, он руководил этой службой с 2010 года.

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На должность руководителя Росгидромета назначен 49-летний Максим Яковенко, который в течение трех лет работал заместителем Фролова.

29 августа Генпрокуратура обвинила Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в ошибочном прогнозе перед ураганом в Москве 29 мая. По данным надзорного ведомства, неточные предположения синоптиков был одной из причин трагических последствий стихийного бедствия, унесшего жизни 15 человек.

В частности, прогнозировалось, что порывы ветра в день урагана не будут превышать скорости 22 метров в секунду, но в реальности они достигали 30 метров в секунду.

В Росгидромете заявили о том, что претензии прокуратуру не имеют оснований, так как прогноз был точным. Об этом заявил 29 августа замглавы службы Игорь Шумаков.