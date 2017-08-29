Росгидромет ответил на обвинения Генпрокуратуры в ошибочном прогнозе

Обвинения Генпрокуратуры в адрес Росгидромета в ошибочном прогнозе не имеют под собой оснований, поскольку обещание неблагоприятной погоды на 29 мая в Москве и Московской области было точным. Об этом во вторник, 29 августа, ТАСС заявил заместитель руководителя Росгидромета Игорь Шумаков.

«Прогноз был точный, с допустимыми погрешностями. Там, где погибли люди, ветер не выходил за прогнозы», — заявил он. По его словам, порывы ветра были сильнее только на аэродромах Москвы и области, для которых даются отдельные предупреждения.

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Ранее 29 августа Генеральная прокуратура России обвинила Росгидромет в ошибочном прогнозе погоды перед майским ураганом в Москве. Проверка ведомства выявила, что неточный прогноз синоптиков стал одной из причин «катастрофических последствий» стихийного бедствия. Они говорили, что порывы ветра в этот день не превысят 22 метров в секунду. При этом фактически показатель достиг 30 метров в секунду.

Ураган в Москве прошел днем 29 мая. В разных районах города были повалены деревья и рекламные щиты, вырваны из земли павильоны остановок общественного транспорта. Погибли 15 человек, около 200 пострадали.

