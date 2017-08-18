МЧС разработает цветовую шкалу опасности погодных явлений

Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России занимается разработкой цветовой шкалы опасных погодных явлений. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу министерства по итогам заседания правительственной комиссии по чрезвычайным ситуациям.

Проект Национального стандарта с цветовыми кодами будет представлен институтом уже в конце этого года, отметили в пресс-службе.

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Замглавы МЧС Павел Барышев отметил необходимость такой системы, так как природные, техногенные и экологические угрозы могут вызвать серьезные разрушения, особенно в условиях города. Он привел в пример природные катаклизмы последних лет в Дальневосточном и Сибирском федеральных округах.

«Только с начала 2017 года в России произошло 29 природных чрезвычайных ситуаций, основные из которых связаны с прохождением комплекса неблагоприятных погодных явлений и подтоплениями», — отметил Барышев.

В конце мая система оповещения МЧС не сработала перед грандиозным ураганом в Москве, унесшим жизни 15 человек. В ведомстве это объяснили тем, что прогноз Росгидромета не подпадал под категорию «чрезвычайная ситуация».