В МЧС пожаловались на непогоду в месте крушения сухогруза у берегов Крыма

Непогода препятствует спасению судна, терпящего бедствие у берегов Крыма. Об этом в субботу, 29 июля, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по республике.

«Неблагоприятные погодные условия не позволяют задействовать спасательное судно МЧС России, высота волн составляет 22 метра. По этой же причине невозможно задействовать авиацию МЧС РФ», — заявили в МЧС полуострова.

Сухогруз с девятью членами экипажа находится в нейтральных водах у Севастополя. Отмечается, что торговое судно, вероятно, вышло из порта Керчь, несмотря на штормовое предупреждение.

Помощь трем людям, находившимся на борту, оказали члены экипажа проходящего мимо судна. Судьба остальных шести человек неизвестна.

Как сообщалось ранее в субботу, сухогруз Anda шел под флагом Того. Среди членов экипажа — граждане Сирии и Индии.