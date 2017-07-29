В Крыму опрокинулся сухогруз

Рядом с побережьем Крыма в нейтральных водах недалеко от Севастополя потерпел крушение сухогруз Anda, следовавший под флагом Того. Об этом ТАСС в субботу, 29 июля, сообщили в Главном управлении МЧС по Республике Крым.

На борту находились девять членов экипажа — граждане Сирии и Индии. «По предварительным данным, три человека спасены, судьба шестерых выясняется», — рассказал собеседник агентства. Он добавил, что сухогруз перевозил пшеницу.

Источник «Интерфакса» сообщил, что причиной крушения могли стать сложные метеоусловия. «Экипаж судна предварительно не справился с управлением в сложных метеоусловиях, в районе крушения ураганный ветер и ливень», — сказал собеседник агентства.

В середине апреля в акватории Черного моря потерпел крушение сухогруз «Герои Арсенала», ходивший под флагом Панамы. Корабль направлялся с грузом зерна из Азова в Турции. На борту находились 12 членов экипажа (почти все украинцы), трое из них погибли.