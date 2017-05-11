Сухогруз с российской пшеницей отбыл в Турцию впервые после отмены пошлин

Сухогруз с тремя тысячами тонн российской пшеницы отбыл из порта Ростова-на-Дону в Турцию. Эта поставка стала первой после отмены Анкарой ввозных пошлин на российскую сельхозпродукцию, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Южного таможенного управления (ЮТУ).

«11 мая 2017 года таможенным постом Речной порт Ростова-на-Дону ростовской таможни оформлено первое разрешение на убытие судна с грузом пшеницы», — сообщили в ЮТУ.

Турция отменила ограничения на импорт пшеницы из России 4 мая. Договоренности о снятии Анкарой ограничительной пошлины на российское зерно были достигнуты по итогам переговоров президента России Владимира Путина и его турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана в Сочи. При этом ограничения в отношении поставок в Россию помидоров пока сохранятся.

В апреле вице-премьер России Аркадий Дворкович заявил, что Россия не снимет ограничения в отношении Турции, если та не отменит пошлины на российское зерно.

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Анкара с 15 марта исключила Россию из списка стран, ввозящих сельхозпродукцию без пошлин. По данным Минсельхоза, размер ввозной таможенной пошлины на пшеницу и кукурузы составил 130 процентов, риса — 45 процентов, бобовых — 9,7 процента.

Ограничения на поставки сельскохозяйственной продукции из Турции на российский рынок были введены Москвой в 2015 году, а заработали с 1 января 2016-го. Это стало ответом на инцидент в небе Сирии, когда турецкий истребитель сбил российский бомбардировщик.