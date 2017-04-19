Сухогруз потерпел крушение в Черном море

Сухогруз «Герои Арсенала» потерпел крушение в Черном море. Об этом в среду, 19 апреля, сообщает ТАСС со ссылкой на главк МЧС по Крыму.

По его сведениям, сигнал SOS от капитана судна поступил 19 апреля около 03:54 мск.

Судно следовало под флагом Панамы. По предварительным данным, на его борту находился экипаж в составе 12 человек. РИА Новости со ссылкой на источник в региональных экстренных службах сообщает, что .судно затонуло, пятерых удалось спасти семерых ищут.

В район бедствия направлены находящиеся поблизости суда «Епископ», «Армада Навигато»р, «Барнет, Айгас» и «Аэлос», а также спасательный буксир «Демидов».

В ведомстве добавили, что поиски осложняются штормом: скорость юго- западного ветра доходит до 20 метров в секунду, волнение моря достигает четырех баллов.