В Южной Корее завершена операция по подъему парома «Севоль»

Видео: euronews (на русском) / YouTube

Операция по подъему на поверхность затонувшего три года назад южнокорейского парома «Севоль» завершена. Видео с места проведения работ публикует Euronews.

Как передает South Korea News, в ближайшее время начнется транспортировка судна в порт Мокпо.

Катастрофа произошла у юго-западного побережья Корейского полуострова 16 апреля 2014 года. Паром следовал из порта Инчхона на остров Чеджудо. Из-за резкого поворота перегруженное судно получило крен, опрокинулось и затонуло. На его борту находилось 476 человек, в том числе 325 учащихся средней школы и учителей. В результате крушения погибли 304 человека, в основном дети. Еще несколько пассажиров и членов экипажа до сих пор числятся пропавшими без вести.