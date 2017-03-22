На Сахалине начались слушания по делу о крушении траулера «Дальний Восток»

В Южно-Сахалинском городском суде в среду, 22 марта, начались судебные слушания по уголовному делу о крушении траулера «Дальний Восток» в Охотском море в 2015 году, в результате которого погибли 69 человек. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель Следственного комитета России (СКР) Светлана Петренко.

«По версии следствия, непосредственной причиной крушения траулера явилось возникновение крена судна на левый борт в результате подъема трала с большим уловом (приблизительно 130 тонн). Однако дальнейшее затопление судна стало возможным в силу совокупности причин. И наиболее значимой из них являлось непригодное состояние траулера, в котором оно находилось в плавании», — отметила Петренко.

Было установлено, что Егор Гащенко, директор компании «Магеллан», являвшейся собственником затонувшего судна, переоборудовал траулер в южнокорейском порту Пусан, чтобы значительно увеличить его возможности по ежесуточной переработке рыбы, которая возросла со 140 до более 200 тонн.

Помимо Геращенко, который объявлен в международный розыск, обвиняемыми по делу проходят его заместителя — Алексей Васин и Александр Кудрицкий, бывший капитан траулера Анатолий Борисов, специалисты Росрыболовства Николай Харченко и Александр Никодименко. В зависимости от роли каждого им вменяется нарушение правил безопасности, получение взятки, злоупотребление должностными полномочиями и халатность.

По версии следствия, Васин и Кудрицкий знали о превышении массы допустимого груза. Харченко до плавания получил от своего подчиненного сведения об отсутствии документации о системе управления безопасностью, без которой выход судна в море запрещен. «Однако он проигнорировал этот факт и выдал временное свидетельство по безопасности сроком на 6 месяцев», — уточнила Петренко.

Еще один специалист Росрыболовства знал о превышении допустимого количества людей на нем и отсутствии достаточного количества спасательных средств. «Он должен был сообщить своему руководству об этом, но предпочел за взятку в 500 долларов "закрыть глаза" и разрешить дальнейшее плавание. Как следствие — при крушении жилетов попросту не хватило на всех членов экипажа», — добавила представитель СКР.

В ходе следствия было арестовано имущество и счета компании «Магеллан» на сумму более 13 миллионов рублей, а также судно «Андромеда». Кроме того, под обеспечительными мерами оказалось имущество обвиняемых на общую сумму 15 миллионов рублей.

«Дальний Восток» затонул в ночь на 2 апреля 2015 года в Охотском море. Тела 57 человек из числа находившихся на борту были найдены, 12 пропали без вести, пятеро из них официально признаны погибшими.