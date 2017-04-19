Спасены трое экипажа затонувшего в Керченском проливе сухогруза

Трое из 12 членов экипажа сухогруза «Герои Арсенала», который затонул 19 апреля в районе Керченского пролива, спасены. Об этом сообщил «Интерфаксу» официальный представитель Южного следственного управления на транспорте СК РФ.

«По информации следователей, которые находятся в районе крушения, спасатели смогли вытащить из воды троих моряков, информация об остальных членах экипажа уточняется», - сказал собеседник агентства.

Пресс-служба администрации Краснодарского края сообщает, что из 12 членов команды сухогруза, девять – граждане России. «Сегодня в 4 утра в районе Керченского пролива с радаров пропало судно «Герой Арсенала», на борту которого находилось 12 человек, в том числе 9 россиян», — говорится в сообщении.

По факту крушения сухогруза возбуждено дело по части 3 статьи 263 УК РФ («нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»).

По версии следствия, сухогруз затонул 19 апреля примерно в 3:30 в Черном море на удалении 19 морских миль от мыса Железный Рог (Краснодарский край Таманский полуостров). Сухогруз под флагом Панамы следовал из порта Азов Ростовской области в Турцию, перевозя зерно.

По информации «Росморречфлота», причиной морской катастрофы стал шторм.

