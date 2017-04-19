Обнаружены тела трех моряков с затонувшего в Черном море сухогруза

Тела трех моряков с затонувшего сухогруза «Герои Арсенала» обнаружены в районе крушения судна в Керченском проливе. Об этом в среду, 19 апреля, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах Краснодарского края.

По его словам, на борт спасательного судна подняты тела двух погибших. «Вблизи судна обнаружен еще один погибший», — сказал собеседник агентства.

Ранее агентство «Интерфакс» со ссылкой на официального представителя Южного следственного управления на транспорте СК РФ сообщало, что спасены трое членов экипажа. Однако позже в крымском МЧС опровергли эту информацию, заявив, что спасен один моряк – гражданин Украины.

Всего команда сухогруза состояла из 12 человек – граждан Украины, России и Грузии.

Сухогруз потерпел крушение в Керченском проливе в ночь на среду, 19 апреля. По предварительным данным, причиной ЧП стал шторм. Краснодарский следственный отдел Южного СУТ СК России возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного части 3 статьи 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского и внутреннего водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»).

На место ЧП направлены шесть водолазов-спасателей и подводный аппарат «Фалькон». Всего в поисково-спасательных работах задействовано 139 человек и 17 единиц техники.