Спасены восемь из девяти членов экипажа перевернувшегося возле Крыма сухогруза

Восемь из девяти членов экипажа сухогруза, потерпевшего бедствие у берегов Крыма, спасены. Об этом в субботу, 29 июля, ТАСС сообщили в севастопольском морском спасательном подцентре Росморречфлота.

«Состояние восьми спасенных удовлетворительное. Ведутся поиски еще одного моряка», — заявили спасатели.

Агентство отмечает, что торговое судно полностью ушло под воду. «Судно больше не наблюдается на воде, по последней информации», — заявили в спасцентре.

Ранее в субботу ГУ МЧС по республике рассказали, что непогода мешает вести спасательную операцию. «Неблагоприятные погодные условия не позволяют задействовать спасательное судно МЧС России, высота волн составляет два метра. По этой же причине невозможно задействовать авиацию МЧС РФ», — объяснили в пресс-службе МЧС полуострова.

Сухогруз Anda под флагом Того, перевозивший 24 тысячи тонн пшеницы, опрокинулся в нейтральных водах Черного моря недалеко от Севастополя. На борту находились девять граждан Сирии и Индии. Судно, следовавшее из Румынии в Грецию, вышло из порта Керчь, несмотря на штормовое предупреждение.