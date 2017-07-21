Тонущего украинского экстремала спасли в Крыму

Российские пограничники спасли у берегов Крыма украинского экстремала, который перевернулся на корабле-тримаране по пути в Турцию. Об этом в пятницу, 21 июля, сообщается на сайте Пограничной службы ФСБ России.

«Получив сигнал о том, что в Каркинитском заливе Черного моря терпит бедствие неустановленное судно, в район крушения выдвинулся пограничный сторожевой корабль "Изумруд"», — отмечается в релизе.

Перевернутый тримаран «Фортуна Х-44» и спасательный плот, на котором находился гражданин Украины, обнаружили в 12 милях (примерно 19 километров) юго-западнее мыса Тарханкут.

Потерпевшему оказали медицинскую помощь. По словам мужчины, он увлекается экстремальными видами спорта и решил отправиться по морю в Турцию, но из-за сильной качки не справился с управлением, поэтому судно опрокинулось. Украинца отправили на родину.

19 июля сообщалось, что в Севастополе на пляже вытащили из воды отдыхающего, который в пьяном виде прыгнул в штормящее море с криком «Слава Украине! Героям слава!».