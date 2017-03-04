Школьники в Астрахани спасли из ледяной протоки тонущих детей

В Астрахани двое старшеклассников спасли тонущих в речной протоке детей. Об этом в воскресенье, 4 марта, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на руководителя пресс-службы регионального управления МЧС Дмитрия Дубровского.

По его словам, 3 марта около 16:00 по местному времени (15:00 мск) в службу спасения поступил звонок о ЧП в микрорайоне имени Бабаевского. Десятилетние брат и сестра играли на льду ерика (речная протока — прим. «Ленты.ру») Сенной, однако лед не выдержал, и дети провалились в воду.

Свидетелям происшествия стали ровесники пострадавших, они побежали к ближайшим домам и принялись стучать в окна с просьбами о помощи.

«Тонущим помогли подростки. Двое учеников 8-го и 9-го классов школы № 27 Сергей Исаев и Никита Востриков бросились в ледяную воду за детьми и вытащили их, а затем смогли выбраться сами. Брат и сестра доставлены в больницу», — рассказал Дубровский.

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О состоянии здоровья спасенных и спасителей не сообщается.

В конце января сообщалось о том, что в городе Горячий Ключ Краснодарского края полицейский спас 11-летнего мальчика, упавшего в котлован с водой. По дороге на службу майор полиции Леван Мебония услышал из-за высокого забора крики о помощи. Он увидел, как в яме, вырытой вокруг строящегося здания, барахтается ребенок. Мебония, бросился в ледяную воду, вытащил утопающего и донес его до отделения полиции.