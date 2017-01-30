Полицейский достал школьника из ледяной воды в Горячем Ключе

В городе Горячий Ключ (Краснодарский край) полицейский спас 11-летнего мальчика, упавшего в строительный котлован с водой. Об этом сообщается на сайте регионального главка МВД.

Майор полиции Леван Мебония услышал крики о помощи, доносившиеся из-за высокого забора, когда шел на службу. В то же время к нему обратились двое подростков, сообщивших, что их друг тонет на стройке. «Полицейский проскочил через отверстие в заборе, и увидел, что в котловане, который вырыт вокруг строительного объекта, в воде, едва удерживаясь за корягу, барахтается ребенок. Майор полиции бросился в ледяную воду и вытащил утопающего», — говорится в сообщении главка.

Спасенного ребенка полицейский донес до отделения полиции. После того как прибывшие медики оказали ему помощь, он был передан родителям.

В настоящее время рассматривается вопрос о поощрении сотрудника.

26 января в Москве капитан полиции Алексей Коняев прыгнул в реку, чтобы спасти девушку из тонущей машины. Инспектор и пострадавшая были госпитализированы. Упавшую в воду машину позже подняли краном.