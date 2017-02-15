На Камчатке спасли уносимого на льдине в океан школьника

Сотрудники инспекции по маломерным судам в городе Вилючинск Камчатского края спасли школьника, которого на льдине уносило в сторону океана. Об этом в среду, 15 февраля, передает ТАСС со ссылкой на региональный главк МЧС.

Инцидент произошел 14 февраля. Несколько мальчиков гуляли возле пирса на берегу бухты Крашенинникова. Один из них, четвероклассник Дмитрий (его фамилия не называется), прыгнул на льдину, которую в этот момент внезапно начало относить от берега.

«Спасатели прибыли к месту происшествия минут через 15 после того, как узнали об инциденте. К этому времени мальчик находился примерно в 150 метрах от берега», — рассказали в ведомстве.

Руководитель Вилючинского инспекторского участка Государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС) МЧС России по Камчатскому краю Александр Меркулов рассказал, что сотрудники ведомства спустили на воду надувную лодку на веслах. Несколько минут спустя инспектор Дмитрий Пустовалов доплыл до школьника и помог ему перебраться со льдины в лодку.

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Врио начальника ГУ МЧС России по Камчатскому краю Юрий Карташев объяснил РИА Новости, что зимой бухта Крашенинникова не замерзает целиком, и временами к берегу возле пирса прибивает льдины. При изменении направления ветра их может уносить в океан.

29 декабря 2015 года в Енисейском районе Красноярского края спасатели сняли двух человек с оторвавшейся и дрейфующей по Енисею льдины. Мужчина и женщина пытались перейти реку по льду, были организована операция по их спасению с участием наземной техники, речных плавсредств и вертолета. В итоге людей эвакуировали по воздуху.