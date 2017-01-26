Во Владивостоке 50 рыбаков унесло на льдине

Около 50 рыбаков оказались на оторвавшейся льдине в Амурском заливе неподалеку от Владивостока. Об этом в четверг, 26 января, сообщается на сайте городской администрации.

Отмечается, что в район ЧП прибыли сотрудники муниципальной спасательной службы и аэробот «Тайфун -1000».

Позднее агентству РИА Новости в главке МЧС по Приморскому краю сообщили, что рыбаки самостоятельно покинули льдину, угрозы их жизни нет.

Днем ранее в главном управлении ведомства по региону предупредили, что 26-27 января в связи усилением южного ветра в Амурском и Уссурийском заливах ожидается взлом и подвижка льда. Любителям подледной рыбалки, а также остальным жителям города рекомендовали в эти дни не выходить на лед.

В январе 2016 года в Хабаровском крае в бухте Мучка от берега оторвалась льдина, на которой находились 40 человек. В спасательной операции были задействованы два аэробота с сотрудниками МЧС, спасательные вертолеты Ми-8.