Генпрокуратура обвинила Росгидромет в ошибочном прогнозе перед ураганом в Москве

Генеральная прокуратура России обвинила Росгидромет в ошибочном прогнозе погоды перед майским ураганом в Москве, жертвами которого стали 15 человек. Об этом в интервью газете «Коммерсант» сказал представитель надзорного ведомства Александр Куренной.

По его словам, проверка ведомства выявила, что неточный прогноз синоптиков стал одной из причин «катастрофических последствий». Они говорили, что порывы ветра в этот день не превысят 22 метров в секунду. При этом фактически показатель достиг 30 метров в секунду.

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Также прокуратура установила отсутствие станций мониторинга в Адыгее, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Калмыкии, Марий Эл, Чечне, Ненецком автономном округе и Алтайском крае. Только семь процентов пунктов наблюдений могут полноценно измерять загрязнение воздуха.

Ураган в Москве прошел днем 29 мая. В разных районах города были повалены деревья и рекламные щиты, вырваны из земли павильоны остановок общественного транспорта. Около 200 человек пострадали.