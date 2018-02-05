Москвичи бросились скупать лопаты

Рекордный снегопад в Москве и Подмосковье привел к резкому росту спроса на снегоуборочный инвентарь. Об этом «Ленте.ру» рассказали в «Яндекс.Маркете».

За неделю спрос на лопаты вырос в 11 раз, на садовые снегоуборщики — в 8 раз. Параллельно резко вырос спрос на автомобильные аксессуары, например на щетки для стекол — в 7 раз.

В компании рассказали, что самая дешевая лопата обойдется пользователям в 64 рубля (вариант без рукоятки или древка), а самый дешевый снегоуборщик — в 2,3 тысячи рублей.

В Москве второй день подряд продолжается снегопад. В первый день, 4 февраля, объем выпавших осадков составил 122 процента месячной нормы. В результате метели упали около двух тысяч деревьев, задержаны более сотни авиарейсов. Синоптики прогнозируют, что в ближайшие дни снегопад продолжится.

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