Москвичи хотели попасть домой и выволокли из сугроба автобус

Пассажиры столичного автобуса 238 маршрута смогли вытолкать автобус из сугроба. Об этом в своем Instagram рассказала пользователь под ником ol4o.

«Ехала я с работы, трамвая прождала 15 минут, замёрзла, думаю, пойду на автобус 238, доеду быстрей до дома, да не тут то было! За одну остановку до моей мы застряли. Но всё-таки наш русский народ не сдаётся никогда! Вытолкали и поехали», — написала она.

Судя по кадрам, пассажиры протащили автобус примерно на 30-40 метров. После этого они смогли продолжить уже внутри транспортного средства.

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