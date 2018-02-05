Минтруд дал совет опаздывающим на работу россиянам

Министр труда и социальной защиты Максим Топилин дал совет россиянам, которые опаздывают на работу из-за плохих погодных условий. Об этом сообщает РИА Новости.

«Надо просто предупредить работодателя — и все будет в порядке», — заверил министр, отметив, что в этом случае штрафов со стороны начальства можно избежать.

Отвечая на вопрос о проблеме с опоздавшими на работу в Минтруде, Топилин признался, что таковых действительно было много. «Есть опоздавшие, я не опоздал», — подчеркнул он.

В воскресенье, 4 февраля, в Москве прошел рекордный снегопад. По оценкам синоптиков, в Москве выпало 122 процента месячной нормы осадков. Было повалено около двух тысяч деревьев, задержаны более сотни авиарейсов. Согласно прогнозам, в ближайшие дни снегопад продлится.

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