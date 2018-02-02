Путешественников из Нового Уренгоя подвез атомный ледокол

Экипаж атомного ледокола «Таймыр» спас участников экспедиции с полярной метеостанции, сообщает «Интерфакс».

По данным агентства, путешественники планировали на внедорожниках добраться из Норильска до самого северного континентального населенного пункта в мире — Диксона, чтобы установить мировой рекорд. Но на обратном пути группа попала в сильную пургу, которая продолжалась 4 дня, и остановилась на полярной метеостанции Сопкарга. Оттуда путешественники связались с Росатомфлотом и попросили помощи.

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Руководитель проекта житель Нового Уренгоя Александр Еликов сообщил SeverPress, что это спасло жизнь членам команды. «Таймыр» взял путешественников к себе на борт и доставил в порт Дудинка, а после вернулся к работе по обеспечению безопасной проводки судов по Севморпути.

«Это неописуемо, когда тебя подвозит атомоход с края земли. Это космос!» — сказал он.

Арктическая экспедиция Еликова стартовала 14 января. Участниками стали опытные путешественники: руководитель и организатор проекта Богдан Булычев из Ярославля, фотограф и видеооператор Антон Панов из Магадана, оператор телеканала «Авто24» Игорь Мельник из Москвы, а также ответственные штурманы Евгений Шаталов из Челябинска и Дмитрий Лапшин из Севастополя. Они рассказали, что масса снега мешала продвигаться в пути, а температура за бортом доходила до минус 57 градусов, которая при ветре 17 метров в секунду ощущалась как минус 70.

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