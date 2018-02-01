Названы самые погрязшие в сугробах районы столицы

Обильные снегопады выявили районы столицы, где коммунальщики мало заботятся об уборке улиц, сообщает m24.ru со ссылкой на заявление заместителя мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова.

По словам чиновника, хуже всего с сугробами борются в Гольяново, Богородском, Измайловском, а также еще в нескольких районах на северо-востоке и северо-западе города.

В целом же по городу ответственные службы работают в круглосуточном режиме, утверждает Бирюков. 58 тысяч человек занимаются уборкой вручную, привлечено до 17 тысяч единиц техники. Общими усилиями столичные коммунальщики убирают до 700 тысяч кубометров снега в сутки.

Заместитель мэра напомнил, что на Москву надвигается мощный снегопад и за выходные и первые дни следующей недели может выпасть до полуметра снега.

Ранее сообщалось, что коммунальщики столицы продлят использование противогололедных реагентов, так как полный отказ от них приведет к травмам на тротуарах и ДТП на дорогах. В пешеходных зонах химикаты частично заменяются на крошку гравия.

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