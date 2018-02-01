В Поморье ученые раскрыли секрет красного снега

Окрашивание снега в красный цвет на крышах некоторых домов в Архангельской области не является следствием загрязнения окружающей среды и не несет никакой опасности. Об этом сообщили «Интерфаксу» в Северном федеральном университете.

Эксперты взяли пробы и объяснили настоящую причину необычного явления, рассмотрев около 15 подходящих теорий.

«Поспособствовать покраснению могли и лишайники, и рябина, но чаще появление красного снега связывают с одноклеточными водорослями вида "Хламидомонада снежная" (Chlamydomonas nivalis), — пояснили ученые. — Это растение может развиваться на поверхности воды, снега и льда, зацветает после самого темного и холодного периода зимы и по мере того, как погода проясняется, розовеет или краснеет».

Анализ пробы указал именно на водоросли, но идентифицировать конкретный вид пока не удалось.

О красном снеге сообщали жители нескольких районов области. Однако никто из них не видел, как он выпадает.

Было замечено, что он появляется преимущественно на старых крышах жилых домов, где накапливается большая снежная шапка.

«Под слоем снега на крышах отапливаемых домов создаются хорошие условия для растения», — подчеркнули в вузе.

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