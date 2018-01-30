Под Тюменью появилась река с красной водой

Вода в реке Молчанке под Тюменью приобрела красно-оранжевый цвет, сообщается в паблике «ЧС Тюмень» во «ВКонтакте».

Вероятной причиной окрашивания воды считают химикаты, попавшие в реку из теплиц.

По словам местных жителей, в течение недели ситуация не изменилась и никто из ответственных служб проблемой не заинтересовался. Граждане обратились по поводу произошедшего в Роспотребнадзор, но и там им пока не ответили.

«Даже пробы воды не брали. А все может быть очень серьезно», — заявила пользовательница Мария Паращенко. Другие юзеры в комментариях отметили, что из Молчанки загрязненная вода поступает в Туру и вскоре ее «будет пить и Тюмень».

26 декабря специалисты Росприроднадзора в Санкт-Петербурге обнаружили окрашенный в синий цвет снег на тротуаре Аптекарского проспекта. Пробы были отправлены на анализ. По словам местных жителей, необычные осадки принесло со стороны химико-фармацевтического НИИ.

В сентябре 2016 ярко-красный цвет приобрела река Далдыкан в Норильском промышленном районе. Воду окрасили соли железа. В «Норникеле» объяснили, что причиной этого инцидента стали аномальные дожди: через одну из дамб произошел перелив промывочной воды после реконструкции цеха гидрометаллургии. Никакой опасности для людей и фауны, как отметили в компании, не возникало.

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