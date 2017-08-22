В Индии устранили причину голубизны собак

В индийском городе Мумбай закрыли предприятие, которое обвинили в сбросе промышленных отходов и красящих веществ в местную реку. В результате действий компании шерсть десятка собак стала голубой, пишет во вторник, 22 августа, The Guardian.

На животных с необычным окрасом местные жители обратили внимание в начале этого месяца. Они пожаловались на увиденное чиновникам, отвечающим за контроль над загрязнением окружающей среды.

Один из активистов опубликовал фотографии собак в Facebook. Он написал, что загрязняющие вещества, которые попали в воду в промзоне Талоджа, влияют не только на людей, но и на животных, птиц, рептилий.

Власти провели расследование. В ходе него выяснилось, что собаки действительно стали голубыми из-за загрязнения среды, произошедшего по вине одного из предприятий. В итоге было принято решение о его закрытии.

Защитники прав животных поймали одну собаку и частично смыли с нее краску. Активисты пришли к выводу, что кроме окрашенной шерсти никакой другой вред ей причинен не был.

По всей видимости, шерсть животных окрасилась, когда они плавали в реке.

В упомянутой промзоне, которая находится на окраине города, расположено 977 химических, фармацевтических, пищевых и машиностроительных предприятий.