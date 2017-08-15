Бездомные собаки на улицах Мумбаи поголубели

Шерсть некоторых бездомных собак в индийском городе Мумбаи окрасилась в голубой цвет. Об этом во вторник, 15 июля, сообщает издание Daily Mail.

По словам Арати Чаухана (Arati Chauhan), сотрудника государственной организации, которая занимается защитой животных, раньше псы были белыми. «Мы заметили здесь пять таких собак», — говорит он.

Причиной изменения окраса, по всей видимости, стали промышленные отходы, которые сбрасывают в реку Касади в городе Нави-Мумбаи. Воду в реке давно признали непригодной для питья, однако собаки продолжали там плавать и искать еду.

Представитель Совета по контролю загрязнения окружающей среды штата Махараштра заявил, что сбрасывать красители в водоемы запрещено. По его словам, инспекторы организации изучают сложившуюся ситуацию. В регионе взяты пробы воды для анализа.

В феврале сообщалось, что в Великобритании родился зеленый щенок. Необычный цвет объяснялся повышенным содержанием биливердина в плаценте матери.