В США нашли ярко-оранжевого аллигатора

В американском штате Южная Каролина заметили оранжевого аллигатора. Об этом сообщает газета The Post and Courier.

Рептилию сфотографировали в городе Ханахан. Животное длиной около 140 сантиметров имеет необычную для американских аллигаторов ярко-оранжевую окраску.

Один из местных жителей опубликовал снимок в Facebook. Некоторые пользователи соцсети предположили, что аллигатор вымазался в глине. Другие стали шутить, что он злоупотребляет искусственным загаром.

Биолог Кент Влиет (Kent A. Vliet), специализирующийся на изучении аллигаторов, не думает, что шкура рептилии действительно имеет оранжевый цвет. «У меня нет ни малейших сомнений в том, что животное каким-то образом испачкалось», — сказал он газете.

— The Post and Courier (@postandcourier) 09 февраля 2017, 01:15

Обычно верхняя часть туловища американских (миссисипских) аллигаторов окрашена в оливковый или черный цвет, а брюхо имеет кремово-белый цвет. У молодых рептилий на хвостах бывают яркие желтые полосы. Альбиносы с белой шкурой почти не встречаются в дикой природе.

6 февраля сообщалось, что в Великобритании родился щенок лабрадора, имеющий зеленый окрас. Необычный цвет объясняется повышенным содержанием биливердина — вещества, которое образуется в результате распада гемоглобина.