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05:30, 22 июля 2026Путешествия

Россиянка описала отпуск в Египте фразой «квест по выживанию в условиях анти­са­ни­та­рии»

Алина Черненко

Фото: MikeDotta / Shutterstock / Fotodom

Российская туристка отдохнула с мужем на египетском курорте Хургада и описала опыт фразой «увлекательный квест по выживанию в условиях антисанитарии и навязчивого сервиса». Своими впечатлениями она поделилась с порталом «Тонкости туризма», ее отзыв опубликован на платформе «Дзен».

Читательница издания с ником IceSnow призналась, что четырехзвездочный отель Mercure Hurghada Hotel, за проживание в котором они отдали 210 тысяч рублей, их разочаровал. В номере плохо убрались, а под ногами хрустел песок. В ванной гостей ждал «букет» чужих волос в сливе и липкие следы на раковине. Из крана текла серо-желтая вода с резким запахом хлора и ржавчины.

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Кухню в ресторане отеля россиянка назвала «гимном однообразию». Каждый день там подавали сухие булки, безвкусный сыр, соевые сосиски и яйца. На обед и ужин была сухая курица и рыба с костями. За десять дней меню не изменилось ни разу.

«Столы вечно липкие, салфеток не допросишься, а официанты оживают только тогда, когда видят в руках гостя валюту. Без бакшиша к тебе даже не подойдут убрать грязную тарелку», — посетовала автор отзыва.

Прогулка по Хургаде тоже не оставила приятных впечатлений у туристки. «Окрестности отеля завалены пластиковыми бутылками, пакетами и строительными обломками, которые, кажется, лежат там со времен постройки пирамид. Тротуаров как таковых нет: либо колдобины, либо ты идешь по проезжей части, уворачиваясь от безумных таксистов-маршруточников, которые сигналят каждые пять секунд», — возмутилась она.

Соотечественница добавила, что по возвращении в Москву они с мужем еще долго лечили желудки и «отмывались от духа» Хургады. «Больше в этот район ни ногой, и другим не советуем — нервы и здоровье дороже», — заключила она.

Ранее российская тревел-блогерша перечислила несколько особенностей отдыха в Египте, о которых не говорят турагенты. По ее словам, в Хургаде и Шарм-эш-Шейхе много недостроенных зданий и пустых торговых центров с выбитыми витринами, напоминающих декорации к фильму про конец света.

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