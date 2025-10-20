Россиянка описала курорты Египта фразой «декорации к фильму про конец света»

Российская путешественница Елена Лисейкина перечислила несколько особенностей отдыха в Египте, о которых не говорят турагенты. Своими наблюдениями она поделилась в личном блоге «Путешествия с фотокамерой» на платформе «Дзен».

Автор публикации подчеркнула, что популярные местные курорты — это не всегда красота и ухоженность. По ее словам, в Хургаде и Шарм-эш-Шейхе много недостроенных зданий и пустых торговых центров с выбитыми витринами.

«Мы гуляли по улице и за целый час не встретили ни одного человека (ну да, это было утром, но какая разница). Вокруг только тишина и стены с облупившейся краской. Иногда казалось, что курорт живет в двух параллельных мирах: внутри отеля — праздник, а за воротами — декорации к фильму про конец света», — такими фразами описала увиденное россиянка.

Путешественница добавила, что соотечественникам не стоит ехать в Египет за восточным колоритом. Вместо базаров со специями, аромата кальяна и развешанных вдоль улиц ковров там встречаются магазины с названиями «Миша не жмот» и «У Наташи все есть».

Кроме того, по словам Лисейкиной, условия в пятизвездочных отелях Египта могут быть далеко не идеальными. «В номере нет шампуня, а кондиционер шумит так, что спать невозможно. В санузле может не быть вентиляции, и через день все покрывается влажным налетом. Порой в "пятерке" чувствуешь себя хуже, чем в добротной "тройке"», — предупредила она.

Россиянка также отметила, что морепродукты в этой стране Африки — удовольствие на любителя, до больших супермаркетов из отелей придется добираться на такси, за импортный алкоголь, интернет и поздний выезд придется доплачивать, а экскурсии у отельных гидов стоят в два раза дороже, чем за пределами гостиниц.

Ранее другая туристка побывала на египетском курорте Хургада и пожаловалась на условия в местном отеле. Соотечественница возмутилась, что там «нуж­но бы­ло бо­роть­ся за еду».