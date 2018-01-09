Похититель товаров для рукоделия увяз в сугробе и попался

Снег помешал вору обокрасть магазин в американском городе Майнот, штат Северная Дакота. Об этом сообщает UPI.

22-летний мужчина пытался вынести из магазина для любителей рукоделия товары на сумму четыре тысячи долларов (около 230 тысяч рублей). На парковке тележка с краденым увязла в глубоком снегу и опрокинулась.

Вор решил бросить добычу, но поскользнулся, упал и обронил бумажник с документами. По ним сотрудники полиции установили его личность. Они приехали к подозреваемому по адресу, указанному как домашний, арестовали и предъявили обвинения в магазинной краже.

В 2016 году сообщалось, что два близнеца пытались украсть из магазина 180 кусков мыла, но несколько раз упали, убегая с места происшествия, и столкнулись с полицейским, который случайно оказался на парковке.

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