Отчаянный колясочник придумал способ подниматься домой по стене

Жители Пензы сняли поднимающегося по стене дома с помощью лебедки инвалида-колясочника. Видео было опубликовано на YouTube и привлекло интерес пользователей сети.

Как оказалось, мужчина таким образом каждый раз поднимается в свою квартиру на втором этаже, пишет «Пензенская правда». Подъезжая под свой балкон, мужчина подтягивает с помощью специальной палки железный трос с крюком, цепляет коляску и нажимает на кнопку пульта управления лебедкой.

Устройство он придумал сам, а смастерили подъемник по его чертежам на заводе, где инвалид ранее работал начальником цеха. Необходимые запчасти инвалид купил через интернет за пять тысяч рублей. За помощью к коммунальщикам мужчина не обращался.

Ноги мужчина потерял из-за проблем с сосудами.

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