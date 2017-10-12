Во Франции инвалид поднялся с кресла и погнался с топором за своим обидчиком

Во французском городке Вильнев-Толозан в окрестностях Тулузы инвалид-колясочник встал из кресла и погнался с топором за своим товарищем. Об этом сообщает 20 Minutes.

«Прикованный» к креслу-каталке мужчина находился в гостях у своего знакомого, когда они повздорили из-за подключения к интернету. Разъяренный какой-то репликой собеседника инвалид поднялся на ноги, схватил лежавший рядом топор и погнался за своим оппонентом. Тот оторвался от преследования лишь заскочив в автобус.

Вечером хозяин дома вернулся к себе в сопровождении друга. Нападавшего на месте происшествия не было. Однако глубокой ночью инвалид вернулся и тем же топором нанес около 150 ударов по железной решетке ограды участка. Издание утверждает, что мужчина находился в состоянии наркотического опьянения.

К месту инцидента приехали полицейские, которым удалось обезвредить злоумышленника.

31 января 2014 года в городе Окала в штате Флорида безногий инвалид угнал автомобиль. 28-летний Шамаль Бэттис (Shamal Battice) угнал «Понтиак» 2009 года выпуска из автосалона. Перед этим он выразил заинтересованность в покупке машины и попросил консультанта посадить его внутрь. Оказавшись в автомобиле, Бэттис заперся изнутри, после чего достал складные костыли и уехал, используя их для нажатия на педали газа и тормоза. Инвалида задержали лишь спустя несколько часов на автозаправке, когда он пытался выпросить у ее посетителей деньги на бензин.