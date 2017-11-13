Ребенка с инвалидностью выгнали из кинотеатра в Петербурге по велению «хозяина»

Школьника с инвалидностью выгнали из кинотеатра «Мираж-Синема» в Петербурге, потому что его внешний вид не понравился администраторам заведения. Об этом написала мать мальчика Лариса Баданина во «ВКонтакте».

Инцидент произошел в торговом центре «Атлантик Сити» в воскресенье, 12 ноября. Мальчик пришел с другом посмотреть фильм и остановился в кафе кинотеатра. К детям подошла женщина-администратор и попросила их покинуть заведение.

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«Сотрудник заведения выгнал детей из кафе (мой сын имеет проблемы с опорно-двигательным аппаратом и передвигается на коляске) и объяснил им, что, если "хозяину заведения" не понравится чье-то лицо, они вправе отказать в обслуживании», — написала она.

Как она пояснила «Росбалту», проблема была в том, что одного из гостей кинотеатра смутил внешний вид ребенка-колясочника — об этом администратор сообщила по телефону. Школьник успел сделать аудиозапись беседы с представителями заведения, которые объясняют, что кинотеатр — частная территория с фейсконтролем, и предлагают пожаловаться на нарушение прав Алексею Навальному.

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