Общество инвалидов заподозрило ресторан на Останкинской башне в дискриминации

Любой ресторан должен обеспечить доступ для всех, в том числе для лиц с ограничениями здоровья, заявил РИА Новости председатель Всероссийского общества инвалидов (ВОИ) Михаил Терентьев в пятницу, 11 августа. Таким образом он прокомментировал отказ сотрудников пустить незрячую девушку в заведение, расположенное на Останкинской башне.

«Если ресторан оказывает публичную услугу, то по действующему законодательству он должен сделать так, чтобы эта услуга была доступна для всех. Поэтому, я думаю, здесь есть нарушения на уровне регламентов — процедуры безопасности или еще каких-то. Я думаю, что Роспотребнадзор или прокуратура могут исправить эту ситуацию», — сказал Терентьев.

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При этом он допустил, что попасть в ресторан мог помешать человеческий фактор. «У нас иногда инвалидов видят и сразу пугаются, и со мной такие истории были, когда на инвалидной коляске не пускали в метро несколько десятков лет назад», — добавил председатель ВОИ.

Вечером в четверг, 10 августа, незрячая москвичка Дана Мерзлякова не смогла попасть в ресторан «Седьмое небо», расположенный на Останкинской башне, сообщали РИА Новости. Девушку не пустили на смотровую площадку, через которую можно пройти в заведение. «На этапе покупки билетов меня не пропустили, аргументировав это тем, что инвалиды первой–второй групп, использующие белую трость, не допускаются к посещению по причине трудности эвакуации в случае чрезвычайных ситуаций. Якобы правила у них не только внутренние, они прописаны МЧС», — рассказала девушка, отметив, что ее сопровождал зрячий друг.

По факту произошедшего была начата доследственная проверка, сообщается на сайте столичного главка Следственного комитета. Планируется установить причины и обстоятельства произошедшего.