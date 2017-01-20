В Новгороде сотрудники ДПС сломали протез инвалиду

Видео: Kirill Maksimenko / ВКонтакте

В Великом Новгороде сотрудники ДПС сломали протез инвалиду первой группы. Видеозапись инцидента опубликовал на своей странице во «ВКонтакте» пострадавший Кирилл Максименко.

Полицейские хотели выписать мужчине штраф за тонировку стекол. «Сотрудники ДПС предложили ему выйти из машины и сесть в патрульный автомобиль. В связи с отказом к нему применена физическая сила. При этом, по свидетельству очевидцев, был сломан дорогостоящий протез руки», — говорится на сайте регионального управления Следственного комитета. По данному факту начата доследственная проверка.

