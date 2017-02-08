Суд поддержал якобы сломавших водителю-инвалиду протез сотрудников ДПС

Новгородский областной суд не нашел нарушений в действиях сотрудников ГИБДД, насильно вытащивших из автомобиля водителя-инвалида, отказавшегося выполнять их требования. Об этом сообщается на сайте суда.

«Как указала судья Новгородского областного суда, суд первой инстанции пришел к обоснованному выводу о наличии в данном случае события административного правонарушения», — говорится в сообщении. Также в силе остался оспариваемый истцом штраф в 500 рублей.

Было установлено, что 19 января водитель автомобиля, на передних боковых стеклах которого была нанесена цветная пленка, не предоставил инспектору возможность замерить светопропускание стекол. При этом мужчина отказался покинуть салон автомобиля.

Отмечается, что водитель не сообщил полицейским о наличии инвалидности. «Как следует из рапорта сотрудника ГИБДД, после обнаружения протеза правой руки применение специальных средств в отношении водителя было прекращено, прибывшей бригадой скорой медицинской помощи повреждений у мужчины не установлено», — указано в сообщении.

В январе водитель-инвалид Кирилл Максименко опубликовал видеозапись его общения с сотрудниками ДПС, которые хотели выписать штраф за тонировку стекол. Мужчина утверждал, что применившие силу полицейские сломали ему дорогостоящий протез руки. По факту произошедшего была начата доследственная проверка.