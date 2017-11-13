Выгнавшие ребенка-инвалида сотрудники кинотеатра уличили его мать во лжи

Школьника с инвалидностью попросили покинуть кафе кинотеатра «Мираж Синема» в петербургском торговом центре «Атлантик Сити», поскольку он не собирался сделать заказ. Об этом администрация заведения написала во «ВКонтакте». Таким образом в кинотеатре опровергли слова матери ребенка.

Представители сети кинотеатров выложили видеозаписи с камер наблюдения, на которых видно, что мальчик-инвалид пришел с шестью другими подростками в помещение кинотеатра и расположился за столиком в кафе. Спустя время к группе подростков подходит сотрудник кафе.

На видеозаписи не слышно разговора, но, по данным администрации, сотрудник поинтересовался, будут ли дети что-то заказывать. Услышав отрицательный ответ, он сообщил им, что кафе предназначено для обслуживания посетителей и не является зоной ожидания, после чего попросил покинуть помещение.

Также администрация опровергла слова матери ребенка-инвалида о том, что он собирался посмотреть фильм. Согласно видеозаписям, мальчик и его друзья не подходили к кассе за билетами, а на сеансы его бы не пустили без сопровождения взрослых из-за возрастных ограничений, говорится в сообщении.

При этом представители сети принесли извинения за некорректное поведение своих сотрудников.

Ранее мать мальчика Лариса Баданина написала на своей странице «ВКонтакте» о том, что ее ребенка с инвалидностью выгнали из кинотеатра, потому что его внешний вид не понравился администраторам заведения. Женщина намеревалась обратиться в прокуратуру и к уполномоченному по правам ребенка.