Россия
 

Прокуратура потребовала соблюдать права инвалидов в аэропорту Домодедово

Перейти в «Мою Ленту»

Московская прокуратура по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте опротестовала правила пользования парковками в аэропорту Домодедово из-за отсутствия льготных мест для лиц с ограниченными возможностями. Об этом сообщила «Ленте.ру» официальный представитель надзорного ведомства Екатерина Короткова.

«Устранение выявленных нарушений и рассмотрение акта прокурорского реагирования находится на контроле транспортной прокуратуры», — отметила она.

В ходе проверки прокуроры установили, что правила парковки на территории аэрогавани противоречат требованиям Федерального закона № 181-ФЗ от 1995 года «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации».

10 августа незрячую москвичку Дану Мерзлякову не пустили в ресторан Седьмое небо на Останкинской башне из-за того, что пройти в него можно только через смотровую площадку. Отказ был аргументирован трудностями эвакуации в случае ЧП и правилами МЧС.

Председатель Всероссийского общества инвалидов Михаил Терентьев, комментируя этот эпизод, заявил, что любой ресторан должен обеспечить доступ для всех. «Поэтому, я думаю, здесь есть нарушения на уровне регламентов — процедуры безопасности или еще каких-то. Я думаю, что Роспотребнадзор или прокуратура могут исправить эту ситуацию», — отметил он.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Девять раз лишавшийся прав инвалид без ног снова попался гаишникам в Сызрани
Мальчика-инвалида заставили уйти из парка аттракционов в Петербурге
Общество инвалидов заподозрило ресторан на Останкинской башне в дискриминации
Последние новости
Суд отклонил иск племянницы Рауля Валленберга к ФСБ
Хованский удалил ролик о Тинькове после его письма и выбитой двери
Украина отказала двум россиянам в ускоренной смене спортивного гражданства
Credit Suisse скромно повысил прогноз роста ВВП России
Послу России в Литве вручили ноту из-за якобы нарушения самолетами границы
В Госдуме пообещали найти сливших в сеть протокол о просмотре немецкого порно
В Одесской области произошли беспорядки после суда по делу 2 мая 2014 года
Другие материалы рубрики
Россия00:05Сегодня

Право на смерть

Почему отказ от лечения иногда лучший выход для пациента
12:28Сегодня

Тайфун «Талим» оставил Сахалин без паромной связи с материком

19:19Сегодня

Полуторагодовалая девочка осталась жива после падения с 4 этажа в Ставрополе

18:21Сегодня

Сургутские гаишники задержали пьяного священника за рулем иномарки

Россия00:05 9 сентября

Мы были скинами

Куда ушли бритоголовые и злая музыка, которой они жили
19:05Сегодня

ЕСПЧ рассмотрит жалобы сайентологов и «Аум Синрике» против России

12:02Сегодня

Волонтера штаба Навального в Чувашии отправили в колонию за репост картинок

18:13Сегодня

Ракета комплекса «Искандер-М» успешно поразила цель на максимальной дальности

Россия00:3613 сентября

«Мучение, а не жизнь»

Куда может завести дискуссия об ответственности за рождение больных детей
03:1417 сентября

Милонов предложил расстрелять Оксимирона и Гнойного

18:12Сегодня

Около 30 уволенных горняков начали голодовку в Забайкальском крае

17:54Сегодня

Путин и Шойгу оценили итоги этапа учения «Запад-2017»

Россия
Право на смерть
Почему отказ от лечения иногда лучший выход для пациента
Прокуратура потребовала соблюдать права инвалидов в аэропорту Домодедово
Полуторагодовалая девочка осталась жива после падения с 4 этажа в Ставрополе
Добро пожаловать в бурлеск
Мир перьев, стразов и кисточек на сосках
Сургутские гаишники задержали пьяного священника за рулем иномарки
ЕСПЧ рассмотрит жалобы сайентологов и «Аум Синрике» против России
«Мучение, а не жизнь»
Куда может завести дискуссия об ответственности за рождение больных детей
Все материалы
Мир
С рейхом в сердце
Любители кайзера, фюрера и Великой Германии наводят ужас на простых немцев
Первое убийство из-за биткоинов совершено в Турции
Суд отклонил иск племянницы Рауля Валленберга к ФСБ
Номер мобильного телефона Макрона слили в сеть
Трамп раскритиковал ООН
Members of the Philippine National Police Special Action Force ride on a truck in Iligan, as government forces continue their assault against insurgents from the Maute group, who have taken over large parts of Marawi City, Philippines June 24, 2017. REUTERS/Jorge Silva TPX IMAGES OF THE DAYОй, джихад!
Высмеивающий США Дутерте не может навести порядок у себя в стране
«Увидел чеченца и понял — будут унижать»
Бежавший в Германию российский гей захотел дать эмиграции задний ход
Все материалы
Бывший СССР
На рідну мову
Новый украинский закон об образовании обидел европейских соседей
Депутат Рады пригрозила захватом Москвы украинской армией
В Одесской области произошли беспорядки после суда по делу 2 мая 2014 года
В Госдепе указали на неготовность Украины вступить в НАТО
В Таджикистане запретили громко причитать и посыпать голову землей на похоронах
Президент Армении поручил резко увеличить численность населения страны
Суд оправдал обвиненных по делу о событиях 2 мая 2014 года в Одессе
Все материалы
Финансы
Китай убивает биткоин
Криптовалюта обвалилась и рискует схлопнуться
Жить будем
Россияне обнищают, зато не умрут с голода
Пирамида изгоев
Кому выгодна смерть биткоина
Одобрен проект трехлетнего бюджета России
Правительство уменьшило размер индексации пенсий
Правительство поддержало уравнение МРОТ и прожиточного минимума
Путин поручил перевести российские порты на рубли
Все материалы
Бизнес
Простая радость трат
Рассказ об аутлете Offprice, выросшем за два с половиной года в семь раз
В Москве вновь пройдет конференция «Социальные инновации: определяем будущее»
Эксперты раскритиковали предложение штрафовать авиакомпании за овербукинг
Дмитрий Серёгин: Приближение побочных эффектов
Как поправки в закон о торговле сказались на ретейле и покупателях
Airbus подал встречный иск по делу о мошенничестве при продаже истребителей
Греф рассказал о пользе слабого рубля для малого бизнеса
«Потребности клиентов вынуждают нас стать event агентством»
Директор Ministerstvo Catering Company Геннадий Хохряков о специфике работы в России
Все материалы
Силовые структуры
Сел за «Кресты»
Махинации на строительстве нового СИЗО привели замглавы ФСИН на нары
Первый парень на селе
Деревенский маньяк жег своих жертв в печи и закапывал в огороде
Алексей БелоусовПриехал: за трагедию в «Алых парусах» ответил механик
Он получил 3,5 года колонии общего режима
СМИ сообщили об эвакуации столичных префектур и управ из-за угроз взрывов
В Краснодаре нашли останки женщины после обнаружения селфи с ними
В Подмосковье командира роты ДПС осудили за использование алкотестера с подвохом
Первого замначальника тульского УФСИН задержали за взятку в 1,3 миллиона рублей
Все материалы
Наука и техника
Перед парадом вермахта и Красной армии в Бресте«Появилась бы "бандеровская Украина" под контролем Германии»
Зачем Сталин подружился с Гитлером и устроил парад Красной армии с вермахтом
Минус почка
Apple показала новые iPhone и фекальные эмодзи
Космический пельмень
Раскрывшая тайны Сатурна миссия закончится катастрофой
Собаки оказались глупее волков
Ученые МГУ изучили лошадиный зад
Раскрыты сроки наступления климатического коллапса
Древнейшее существо Земли распечатали на 3D-принтере
Все материалы
Спорт
LAS VEGAS, NV - SEPTEMBER 16: (L-R) Gennady Golovkin throws a punch at Canelo Alvarez during their WBC, WBA and IBF middleweight championionship bout at T-Mobile Arena on September 16, 2017 in Las Vegas, Nevada. (Photo by Al Bello/Getty Images)Полное ГГГ
Лучший бой года стал самым скандальным
Отдавшая победу Альваресу женщина-судья отстранена от работы
Украина отказала двум россиянам в ускоренной смене спортивного гражданства
Еще 12 антидопинговых агентств выступили за отстранение России от ОИ-2018
Игрок «Реала» назвал чернокожего соперника обезьяной
Умер обладатель Кубка СССР в составе «Спартака» Егорович
Руни отработает 100 часов за пьяную езду
Все материалы
Культура
Тест на скрепы
Главный мотив противников «Матильды»
Выезд, дорого
Он заставлял супермоделей сидеть на бананах и гладить котов
Сладкая ложь
Кольбер, Кидман, Лора Дерн: главные герои 69-й церемонии вручения «Эмми»
В Госдуме пообещали найти сливших в сеть протокол о просмотре немецкого порно
Rammstein опровергла сообщения о распаде
«мама!» с Дженнифер Лоуренс получила самый низкий рейтинг у кинолюбителей США
В сети возжелали слизать усы актера Александра Скарсгорда
Все материалы
Интернет и СМИ
В зверских условиях
Дикие животные попадают в нелепые ситуации не реже людей
У стен есть уши
Кто создал самую мощную интернет-цензуру в мире
Соловьиный помет Урганта и главный провал iPhone X
Над чем всю неделю смеялся интернет
Губернатор Ленобласти записал пародию на Pharaoh с лисичками и мухоморами
Тиньков потребовал от критиковавших его блогеров денег
Торрент-трекер тайно использовал чужие компьютеры для добычи криптовалюты
Эмили Ратаковски расстроила ее отфотошопленная грудь на обложке журнала
Все материалы
Ценности
Пуля не дура
В Вене поторгуются за меч африканского палача и шашку русского
Модель в бикини и фуражке представила эксклюзивный «морской» BMW
Новые кроссовки Gucci за 820 евро раскритиковали в сети
Boss отправил актера из «Аббатства Даунтон» целоваться с немецкой моделью
«Голые» свитера за две тысячи долларов раскупили в рекордный срок
Российский дизайнер предложила надеть на свадьбу платье с перьями
Российская яхтенная школа испытала в море новую коллекцию Superdry
Все материалы
Путешествия
Хиппи коммунизма
Наследие ГДР — новая столица европейских тусовщиков
Пирог для патриота
Где готовят самые русские десерты в мире
Fake Taxi
За границей стоит садиться в автобус, а не в чужую машину
Португальская авиакомпания предложила перелеты в 1970-е
Россиянин добрался из Калининграда до Владивостока на велосипеде
Новый российский лоукостер откроет новые маршруты
В Москву прилетел первый за 17 лет регулярный рейс из Ирака
Все материалы
Из жизни
«Могу позволить себе больше, чем в России»
История жителя тульской глубинки, уехавшего на Бали и отказавшегося возвращаться
Лорен АддерлиДрянная девчонка
Брошенная девушка два года пугала бывшего толпой выдуманных людей
«У людей текла кровь, все кричали»
Обнаженная модель попала в египетскую тюрьму за танец в храме
Крокодил убил заклинателя крокодилов в Индонезии
Турецкие парапланеристы на лету поймали в море четыре рыбины
Донор спермы встретился с 19 биологическими детьми
Самолет столкнулся с двумя благородными оленями в США
Все материалы
Где-то убыло, где-то прибыло
Как гонщики Ferrari проиграли одну из важнейших гонок сезона Формулы-1
Первый тест новой Honda CR-V
Как кроссовер из США будет удивлять россиян и конкурентов
Заткнитесь и возьмите наши деньги
Новинки Франкфурта с большим клиренсом, которые мы хотим видеть в России
Зачем и как дорого владеть машиной размером с рюкзак
Длительный тест Smart fortwo и fortwo Brabus
Названы сроки появления в России 450-сильного универсала Audi RS4
Американцы построили 1027-сильный Jeep Grand Cherokee
«АвтоВАЗ» сделает внедорожный седан Vesta
Все материалы
«Дочь не хочет, чтобы ее спрашивали про цвет трусов»
Почему ни в коем случае нельзя помогать детям с покупкой жилья
Лицом к стене
Интерьеры этого заброшенного дома поразили мир
Мы поедем и помчимся
Владельцы автодомов заполонили Instagram снимками счастливой жизни
Спрос на съемные квартиры в Москве достиг пятилетнего максимума
Суд обязал новгородскую семью снять занавески
Определены позволяющие быстро накопить на жилье в Москве профессии
Названа средняя стоимость квартиры в центре Москвы
Все материалы