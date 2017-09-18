Прокуратура потребовала соблюдать права инвалидов в аэропорту Домодедово

Московская прокуратура по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте опротестовала правила пользования парковками в аэропорту Домодедово из-за отсутствия льготных мест для лиц с ограниченными возможностями. Об этом сообщила «Ленте.ру» официальный представитель надзорного ведомства Екатерина Короткова.

«Устранение выявленных нарушений и рассмотрение акта прокурорского реагирования находится на контроле транспортной прокуратуры», — отметила она.

В ходе проверки прокуроры установили, что правила парковки на территории аэрогавани противоречат требованиям Федерального закона № 181-ФЗ от 1995 года «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации».

10 августа незрячую москвичку Дану Мерзлякову не пустили в ресторан Седьмое небо на Останкинской башне из-за того, что пройти в него можно только через смотровую площадку. Отказ был аргументирован трудностями эвакуации в случае ЧП и правилами МЧС.

Председатель Всероссийского общества инвалидов Михаил Терентьев, комментируя этот эпизод, заявил, что любой ресторан должен обеспечить доступ для всех. «Поэтому, я думаю, здесь есть нарушения на уровне регламентов — процедуры безопасности или еще каких-то. Я думаю, что Роспотребнадзор или прокуратура могут исправить эту ситуацию», — отметил он.