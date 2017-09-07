Мальчика-инвалида заставили уйти из парка аттракционов в Петербурге

Семилетнего мальчика-инвалида заставили покинуть парк аттракционов в Санкт-Петербурге по просьбам родителей здоровых детей. Об этом в четверг, 7 сентября, сообщается на сайте петербургского уполномоченного по правам ребенка Светланы Агапитовой.

Омбудсмен намерена обратиться в Роспотребнадзор и прокуратуру. «Если не касаться моральной стороны вопроса, которая правовой оценке не поддается, в данной ситуации речь идет о качестве оказания услуг ребенку-инвалиду», — пояснила она.

В аппарат Агапитовой обратилась мама ребенка. По словам женщины, 28 августа она купила себе и сыну билеты в парк активного отдыха в Приморском районе города. В игровой лабиринт мальчика не пустили, объяснив это тем, что аттракцион предназначен для детей помладше. Тогда мама отправилась с ним к батутам, но администратора пришлось долго уговаривать разрешить ребенку попрыгать. Женщина уверила ее, что берет на себя ответственность за сына и будет держать его за руку.

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«Все те 15 минут, что он находился на батуте, администратор буквально не отходила от нас. А затем и вовсе непрозрачно намекнула, что пора и честь знать, поскольку скоро должен начаться детский праздник. Я попросила дать еще немного времени, но нам настойчиво советовали "передохнуть"», — рассказала она, добавив, что после этого мальчика не пустили обратно, так как другие родители были против.

Деньги за билеты женщине вернули только через неделю. Какое именно заболевание у ее сына, не уточняется.

5 сентября портал 59.ru писал о студенте с травмой глаза, которого не пустили в один из ночных клубов Перми. Отмечалось, что охранники на входе намекнули, что он омрачит отдых других людей. Позже администрация принесла юноше извинения.