Приставы открестились от списания пенсии девочки-инвалида из Нижнего Новгорода

Управление Федеральной службы судебных приставов (УФССП) по Нижегородской области не имеет отношения к списанию денег с пенсионного счета больной трехлетней девочки. Об этом сообщили РИА Новости в региональном ведомстве в среду, 30 августа.

«Дело, по которому произошло списание поступивших на счет семьи социальных выплат, в УФССП не поступало», — указали в управлении. По данным приставов, суд принял решение о взыскании задолженности по иску газоснабжающей компании, после чего она самостоятельно обратилась в банк с исполнительным листом.

В ведомстве отметили, что сейчас деньги уже возвращены родителям.

При этом, по информации собеседника агентства, в районном отделе судебных приставов возбуждено производство о взыскании с семьи задолженности за жилищно-коммунальные услуги в размере 41 тысячи рублей. Однако мать сообщила о невозможности выплаты с имеющегося счета, так как туда поступают социальные выплаты, поэтому его ареста не было.

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Ранее в среду стало известно, что у семьи из Нижнего Новгорода начали списывать пенсию по инвалидности, которую государство выплачивает девочке, больной гидроцефалией. Отмечалось, что родители тратят большие средства на лечение ребенка, в связи с чем у них образовались долги. При этом семья не оплачивала их, предпочитая тратить деньги на лечение дочери.

Родители девочки указывают, что арестовывать пенсию по инвалидности запрещено законом. При этом, согласно статье 101 Федерального закона «Об исполнительном производстве», она является одним из исключений положения о запрете взыскания долга со счетов страхового обеспечения.